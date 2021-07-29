Музей облаштують у квартирі, де проживав сатирик.

Одеська міська рада вирішила створити музей письменника-сатирика Михайла Жванецького, який помер минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати сьогодні на сесії.

Музей розмістять в історичному центрі – по вул. Старопортофранківській, 133, у квартирі № 16 (перший поверх), де тривалий час письменник проживав. У цій квартирі зберігаються музейні зібрання знаменитого сатирика.

Як зазначив мер міста Геннадій Труханов, музей буде створений за згодою родини Жванецького.

Читайте такожТруханов: в Одесі встановлять пам'ятник Михайлу ЖванецькомуЗ метою реалізації проекту сьогодні депутати створили комунальний заклад "Одеський муніципальний музей-квартира Михайла Жванецького", затверджено його статут.

Згідно з рішенням, він створений з метою вивчення, збереження, використання і популяризації пам'яток та інформації, пов'язаних з життям і творчістю видатного письменника-сатирика.

"Також для залучення громадян до досягнень національної літератури", - йдеться у рішенні. Зокрема, це передбачає виявлення, збір, зберігання, вивчення різних предметів і колекцій, пов'язаних з життям і творчою спадщиною Жванецького.

Планується, що музей відвідуватимуть численні екскурсанти. Також у перспективі – проведення тематичних конференцій, круглих столів, виставок, творчих зустрічей, конкурсів, театралізованих видовищ, фестивалів, майстер-класів та іншого.

6 листопада 2020 року на 87-му році життя помер письменник-сатирик Михайло Жванецький. У зв'язку з його смертю в Одесі був оголошений траур.

Михайло Жванецький: що відомо

Народний артист України, письменник-сатирик Михайло Жванецький народився в Одесі 6 березня 1934 року, помер 6 листопада 2020 року в Москві.

Закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за спеціальністю "Інженер-механік підйомно-транспортного обладнання портів". Працював в Одеському порту механіком. У студентські роки брав участь у самодіяльності, почав писати мініатюри й монологи, які часто сам і виконував у студентському театрі "Парнас-2".

Згодом, переїхавши до Росії, працював у театрі Аркадія Райкіна, надалі разом з Романом Карцевим і Віктором Ільченко створив Одеський театр мініатюр. Також є творцем власного театру, автором сотень популярних мініатюр і кількох книг.

Автор: Лариса Козова