За даними прокуратури, результати трьох тендерів є незаконними.

В Одесі завдяки втручанню правоохоронців не дали "заробити" майже 700 мільйонів гривень компанії, яка є близькою до мера міста Геннадія Труханова.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, зараз розірвано три договори про закупівлю підрядних робіт за кошти бюджету з підприємством, основний вид діяльності якого - будівництво доріг та автострад. Загальна сума, яку передбачали ці договори, складає понад 695 млн грн. Замовник робіт - один із підрозділів Одеської міської ради.

Як уточнюють у прокуратурі, у квітні 2022 року між Управлінням капітального будівництва міськради та цим підприємством укладено два договори.

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"Це було зроблено за результатами відкритих торгів, які передбачали закупівлю робіт з реконструкції в Одесі аварійного скиду від каналізаційно-насосної станції (КНС-25) до Чорного моря. Вартість робіт - 405 млн грн. Також йдеться про реконструкцію скидного каналу від Хаджибейського лимана до КНС-25 - на 228 млн грн", - розповіли у відомстві.

В той же час наголошується, що замовник визнав переможцем торгів відповідне підприємство безпідставно. Тому що фірма не надала передбачені умовами тендеру документи про наявність обладнання та матеріально-технічної бази і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід тощо.

За даними прокуратури, аналогічні порушення виявлено також при укладенні ще одного договору (понад 62 млн грн), який підписано між цими ж сторонами вже у травні 2023 року. Йдеться про закупівлю робіт з "Першочергових заходів з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі".

"Крім того, за цим договором взагалі не надано відомостей про залучення водолазів для виконання передбачених робіт. Також установлено відмінність умов договору про закупівлю змісту тендерної пропозиції переможця, що є підставою для визнання договору нікчемним", - запевняють у прокуратурі.

Про порушення процедури закупівлі прокуратура повідомила відповідні контролюючі органи та зазначила, що в разі не усунення порушень самостійно, звертатиметься до суду. Зокрема, в інтересах держави - про визнання незаконними та недійсними рішень тендерного комітету, результатів відкритих торгів тощо.

"За реагування прокуратури Управлінням капітального будівництва Одеської міськради усунуто порушення шляхом розірвання вищезазначених договорів", - підкреслюють у ппрокуратурі.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, підприємство, про яке йдеться, - це компанія "Ростдорстрой", яка є близькою до мера міста Геннадія Труханова.

"Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є Юрій Шумахер - депутат Одеської міської ради від партії мера "Довіряй ділам", - повідомило УНІАН джерело.

Інші новини Одеси

Як повідомляв УНІАН, в історичному центрі Одеси знесли старовинну садибу Гавсевича - пам'ятку архітектури, якій понад 100 років. Власник будівлі, виконуючи "протиаварійні роботи", зруйнував її.

Прокуратура почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. (умисне руйнування або знищення об’єкту культурної спадщини) ККУ.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили, що руйнація пам’ятки - злочин проти культурної спадщини. Пам'ятка розташована в зоні центрального історичного ареалу та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесеного до списків ЮНЕСКО.

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