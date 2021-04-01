В Одесі невідомі облили фекаліями пам'ятний знак захисникам незалежності України.
Про це у Facebook повідомив учасник АТО Валерій Пузік.
«Ранок. Сьогодні. Пам'ятний знак загиблим воїнам АТО в Одесі невідомі облили фекаліями», - написав Пузік.
Він пояснив журналістам, що випадково побачив забруднений меморіальний знак, коли проходив повз.
Одесит також розмістив в соціальних мережах відповідне фото.
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Вищезгаданий пам'ятний знак розташований з тильного боку адміністративної будівлі Одеської обласної державної адміністрації. У цьому місці влада планує створити сквер сучасної історії України.
Як повідомляв УНІАН, до 30-річчя Незалежності України в Одесі біля будівлі ОДА планують створити сквер сучасної історії країни. Він буде розташовуватися на площі понад 11 тис. кв. м, обмеженої вул. Канатною, проспектами Гагаріна та Шевченка, а також мікрорайоном житлової забудови.
На даній ділянці планується розмістити меморіали пам'яті захисникам незалежності України і Героям Небесної сотні.
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