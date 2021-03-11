При створенні Алеї Героїв Небесної сотні висадять кущі калини.

В Одесі до 30-річчя незалежності України планують створити сквер сучасній історії країни.

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Як повідомили журналістам у прес-службі мерії Одеси, 10 березня відбулася нарада керівництва міста та області, на якій обговорювалося створення скверу біля обласної державної адміністрації.

Зокрема, йшлося про благоустрій території площею понад 11 тис. кв. м, обмеженої вул. Канатною, проспектами Гагаріна та Шевченка, а також мікрорайоном житлової забудови.

На цій ділянці планується розмістити меморіали пам'яті Героїв Небесної сотні та захисників незалежності України.

У ході зустрічі одеський архітектор Михайло Рева презентував концепт-проект благоустрою, який охоплюватиме кілька окремих підпроектів, ініційованих окремо містом та областю, а також побажання кримськотатарської громади про увічнення пам'яті про геноцид народу.

Планується, що сквер сучасній історії країни буде одночасно великим простором з місцями для відпочинку людей, а меморіали - максимально інформативні.

Як зазначається, з урахуванням того, що на цій території розташована будівля ОДА, центральна алея відображатиме різноманітття Одеської області, а перед самою будівлею встановлять флагшток заввишки до 50 метрів з майданчиком для проведення офіційних заходів.

Всі місця пам'яті скверу виконають у вигляді алей. Наприклад, при створенні Алеї Героїв Небесної сотні висадять кущі калини, які в осінній період символічною червоною лінією проходитимуть «крізь історію нашої країни».

За задумом автора, живі насадження символізують, що загибель людей була заради продовження життя в незалежній і суверенній Україні. На меморіалах розмістять імена загиблих, а також QR-коди, які дадуть змогу за допомогою смартфона отримати додаткову інформацію про кожну людину і обставин, при яких вона загинула.

Крім того, для оформлення меморіалів пропонується використовувати підсвічування.

Міський голова Геннадій Труханов підкреслив, що робота над створенням меморіалів Героїв Небесної сотні і захисників незалежності та суверенітету України велася останні кілька років, і нещодавно вищеназвана пропозиція дістала підтримку родичів загиблих і громадських організацій воїнів АТО/ООС.

Голова ОДА Сергій Гриневецький підкреслив, що в рік 30-річчя незалежності країни цей об'єкт має стати знаковим і висловив упевненість, що жодного зволікання з його реалізацією не буде.

Відповідно до чинного законодавства України будуть проведені всі необхідні процедури для початку реалізації проекту на умовах співфінансування міста і області. Буде розроблена проектно-кошторисна документація, проведені тендерні процедури, укладені договори з підрядниками.

Кримськотатарська громада висловила готовність брати участь у реалізації проекту, профінансувавши створення Алеї пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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Автор: Лариса Козова