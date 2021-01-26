Актрису поховають на Другому християнському кладовищі.

В Одесі завтра попрощаються з відомою актрисою Іриною Токарчук, яка померла 25 січня.

Як повідомили в мерії міста, прощання з Токарчук відбудеться 27 січня з 10:00 до 11:00 у приміщенні Одеського академічного російського драматичного театру.

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Поховають актрису на Другому християнському кладовищі.

«Не стало легендарної актриси театру, кіно і телебачення Ірини Токарчук, яка стала відомою багатьом глядачам завдяки ролі тітки Сіми з одеської комунальної квартири. За плечима у актриси багаторічний досвід роботи в різних театрах і на кіномайданчиках. Ірина Токарчук любила Одесу і своїм талантом прославляла наше місто на весь світ», - зазначили в мерії.

Влада Одеси висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і колегам Токарчук.

Її друг, кінокритик Євген Женін повідомив, що 61-річна актриса померла в результаті серцевого нападу.

Ірина Токарчук: що відомо

Вчора в Одесі померла відома актриса Ірина Токарчук.

Ірина Токарчук працювала в Одеському академічному російському драматичному театрі та Будинку клоунів (театр «Маски»).

Вона зіграла десятки ролей у театрі й кіно. Велику популярність здобула завдяки ролі тітки Сіми з Одеської комунальної квартири (гумористичне телевізійне шоу «Джентльмен-шоу»).

У 2014 році за багаторічну сумлінну працю, високі трудові та творчі досягнення Токарчук була нагороджена Почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

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Автор: Лариса Козова