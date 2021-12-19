В Одесі пройшов парад тролейбусів, прикрашених гірляндами.
Як передає кореспондент УНІАН, у святковій ході взяли участь 8 машин.
Тролейбуси, прикрашені новорічною ілюмінацією, проїхали вулицями Одеси. Стартував парад з розворотного кільця на вулиці Інглезі о 19:00.
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Як уточнили в КП "Одесміськелектротранс", в колоні були тролейбуси моделей: ЗіУ-9, ЮМЗ, "Шкода", "Тролза", БКМ і "Богдан", А також представник сім'ї одеських електробусів, створених на базі тролейбуса "Шкода 21 Tr".
Прикрашені світлодіодними вогнями машини пройшли за маршрутом № 9: вулиця Космонавтів – Адміральський проспект – вулиця Черняховського – проспект Шевченка – Італійський бульвар – вулиця Канатна – вулиця Грецька – вулиця Рішельєвська і в зворотному напрямку.
Водії були одягнені в новорічні костюми: чоловіки - в Дідів Морозів, жінки – в Снігуроньок.
Як повідомляв УНІАН, минулого року парад тролейбусів в Одесі проходив без пасажирів через пандемію COVID-19. Тоді у святковій ході брали участь також вісім машин.
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