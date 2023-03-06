Отримавши поранення під час боїв за аеропорт Донецька, бойовик втік до Одеси, де намагався "залягти на дно" і уникнути правосуддя.

В Одесі затримано колишнього бойовика батальйону "Спарта", який у складі терористичної організації "ДНР" воював проти підрозділів Збройних сил України, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, житель Одеської області у 2014 році виїхав до Донецька та вступив до збройного підрозділу терористичної організації "ДНР", так званого батальйону "Спарта" під позивним "Хантер".

Під командуванням бойовика "Мотороли" він воював проти українських правоохоронців і військовослужбовців ЗСУ.

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"Також фігурант брав участь у збройному протистоянні в аеропорту Донецька. Отримавши поранення, зловмисник залишив місце несення служби та втік до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в Службі безпеки України, колишнього бойовика затримали у ході контрдиверсійних заходів.

Як уточнили у спецслужбі, до "Спарти" зловмисник приєднався у 2015 році. У складі цього угруповання він обстрілював оборонні позиції українських військ, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів.

Після повернення на Одещину зрадник тривалий час переховувався та продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання російських бойовиків в Україні

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Служба безпеки України затримала екс-бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі. Затриманий неодноразово фігурував у пропагандистських роликах Кремля.

Також правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом бойовикам, які охороняли секретні тюрми Росії на Донеччині та воювали проти України. Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень на східному фронті.

Окрім цього, СБУ викрила українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" ватажка терористів Дениса Пушиліна на підтримку російських окупантів. Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала "податки" терористам.

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