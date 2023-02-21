Він збирав розвіддані про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів.

Представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" воював проти України, засуджено до десяти років ув’язнення.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, у лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках.

Зазначається, що серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів.

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Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині торік вересні. Затриманий одразу намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби. Однак співробітники військової контррозвідки СБУ "розкололи" зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання", - йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали слідства, ним виявився житель Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду "розвідника".

За інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення білорус отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За легендою, він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього торік влітку прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб. Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство) та призначив йому десять років ув’язнення.

Боротьба з колаборантами в Україні

Як повідомляв УНІАН, З початку поточного року в Україні викрили понад 30 освітян-колаборантів, які займались русифікацією шкіл в окупованих районах півдня та сходу.

Вчора стало відомо, що СБУ спіймала в лавах спецслужби "крота", який працював на ФСБ. Чоловік працював на Кіровоградщині та "зливав" дані ворогу.

А у Херсоні затримали колаборанта, який під час окупації міста налагоджував для окупантів залізничне сполучення з Кримом.

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