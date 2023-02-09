Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала "податки" терористам.

СБУ викрила в Дніпропетровській області українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" ватажка терористів Дениса Пушиліна на підтримку російських окупантів.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала "податки" терористам. Підприємство перерахувало у "бюджет ДНР" понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала "відрахування" до "фонду" терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

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"Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення - на Дніпропетровщину.

"Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації", - наголосили в СБУ.

Постачання продукції здійснювалося через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Так, під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів було виявлено фінансово-господарську документацію, чорнові записи та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топ-менеджерам корпорації та обрання запобіжного заходу.

Викриття поплічників терористів в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше українські правоохоронці виявили російських поплічників у Донецькій області, які займалися депортацією українських дітей до Росії. Їх вивозили нібито в "дитячі табори". Схему організували росіяни Дмитро Гарцев і Дмитро Шмельов, які входять до найближчого оточення ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

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