Злочинці потрапили у полон українських захисників під час боїв на східному фронті.

Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом бойовикам, які охороняли секретні тюрми Росії на Донеччині та воювали проти України.

"Вказані особи були бойовиками терористичної організацій "ДНР", яких на початку повномасштабного вторгнення "перевели" до складу штурмових підрозділів першого та другого армійських корпусів південного військового округу зс РФ", - повідомила Служба безпеки України.

Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень на східному фронті.

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Зазначається, що один із фігурантів з 2014 року перебувавав у складі "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР". У лавах терористичного угруповання охороняв секретні російські тюрми, в яких незаконно утримували учасників руху опору. Після 24 лютого він брав безпосередню участь у штурмі українських міст на Донеччині.

Ще двоє бойовиків напередодні повномасштабної агресії вступили до так званої "народної міліції "ДНР", де їх призначили на "посади" стрільців. Разом з іншими окупантами вони обстрілювали населені пункти на сході України, а також здійснювали інженерно-технічне облаштування ворожих позицій.

"Також серед підозрюваних - бойовик, який у 2019 році добровільно приєднався до складу "другого батальйону ДНР". На посаді стрільця протитанкового артилерійського взводу рашистів брав участь у боях проти українських захисників у районі Василівки та Кам’янки на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Ще один фігурант - житель Горлівки, який у 2020 році приєднався до незаконного збройного формування "ДНР". Його направили служити у танковий батальйон на "посаду" навідника. У лютому цього року його перекинули на Новобахмутівку, де разом з окупантами він обстрілював житлові квартали, цивільні та енергетичні об'єкти критичної інфраструктури.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада); ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань). Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Затримання колаборантів і російських бойовиків в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше на Одещині затримали зрадника, який розвідував позиції української протиповітряної оборони поблизу Чорного моря. А в Херсоні викрито зрадника, який співпрацював з окупантами та отримав громадянство РФ.

Окрім того, в Одесі викрили агентурну мережу ФСБ. Серед затриманих - помічник підсанкційного депутата з тимчасово окупованого Криму. Вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі області.

Також СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп'янська Харківської області влаштувався "експертом" до Міністерства внутрішніх справ РФ і фабрикував справи проти українців.

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