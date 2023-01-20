Міський голова Івано-Франківська наголосив на необхідності, щоб родини одразу отримували ці кошти й могли їх використовувати.

В Івано-Франківську батьки при народженні дитини зможуть отримати одноразову виплату у 20 тис. грн, а військовослужбовці – 50 тис. грн. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків в ефірі національного телемарафону:

"Ми ухвалили рішення, що будь-яка дитина, яка народиться в нашому Івано-Франківському пологовому будинку, вона отримає 20 тис. грн, а якщо це дитина військовослужбовця або учасника бойових дій - 50 тис. грн".

Марцінків наголосив, що дуже важливим є те, щоб родини одразу отримували ці кошти й могли їх використовувати.

Відео дня

"А щодо військових, є і психологічний момент: хлопці, які воюють, вони повинні відчувати, що кожного дня за їхні родини дбають, дуже важливо, щоб різні були допомоги", - сказав мер.

Він зазначив, що у місті також підтримують дітей військовослужбовців й іншими способами. Зокрема, кожний день народження до 18 років дитина військового отримує від міста допомогу, також у школах і садочках діти мають безкоштовне харчування.

Україну може накрити демографічна криза: причини

Раніше соціологи повідомляли, що через виїзд за кордон великої кількості жінок та дітей Україну може очікувати демографічна криза. Щоб її уникнути, потрібно не втрачати зв'язок з українськими біженками та стимулювати їх надалі повертатись в Україну.

Водночас, європейські країни можуть значно покращити власну демографічну ситуацію завдяки українським переселенкам, що вимушені народжувати за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: