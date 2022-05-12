Україна повинна зробити все можливе, щоб жінки-переселенки повернулися з-за кордону.

Через виїзд за кордон великої кількості жінок та дітей Україну може очікувати демографічна криза. Щоб її уникнути, потрібно не втрачати зв'язок з українськими біженками та стимулювати їх надалі повертатись в Україну.

Про це сказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, академік Елла Лібанова в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, для українських вимушених переселенок із дітьми рішення повернутися або залишитися за кордоном пов'язане виключно з питанням безпеки.

"Допоки тривають обстріли по всіх регіонах країни, жінки з дітьми не повертатимуться з-за кордону. Якщо бойові дії в Україні затягнуться на невизначений термін або декілька років, жінки, які разом із дітьми вимушено виїхали з країни за кордон, адаптуються до життя в інших країнах. А потім, після перемоги, цілком можливо, до них приєднаються українські чоловіки. В результаті, Україна може втратити цілі українські сім’ї", - сказала Лібанова.

Вона зауважила, що в Україні, з цілком зрозумілих причин, може впасти народжуваність. Водночас, європейські країни можуть значно покращити власну демографічну ситуацію завдяки українським переселенкам, що вимушені народжувати за кордоном.

Експерт вважає, що запобігти загрозі демографічної кризи в Україні здатна система підтримки постійного зв'язку з українськими біженками. Крім того, дуже важливу роль відіграють трудові відносини, потрібно, щоб вони обов'язково зберігалися.

"Якщо вимушена переселенка, перебуваючи за кордоном, може дистанційно виконувати свої трудові обов’язки, потрібно надати їй можливість працювати. Ми не можемо підштовхувати жінок шукати свою долю за кордоном, тому що переселенкам потрібно і спілкуватися, і мати кошти для проживання", - сказала Лібанова.

Вона зазначила, що Україна повинна зробити все можливе, щоб жінки- переселенки повернулися з-за кордону.

"Потрібно підтримувати зв’язок з переселенками, можливо до даного питання потрібно підключитись і консульським службам за кордоном. Потрібно робити все, щоб вимушені переселенки за кордоном розуміли, що Україна від них не відмовилася, що їх чекають і суспільство, і держава, і сім'я", - сказала Лібанова.

Як повідомляв УНІАН, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість людей, що залишили Україну з початку повномасштабної війни, перевищила 5,5 мільйонів. Тільки до Польщі виїхали понад 3 мільйони українців.

За наявними даними, станом на 1 травня 5563959 українців залишили Україну. УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають та повертаються додому.

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