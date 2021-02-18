В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини відзначили успішний досвід громадської організації і закликали українську владу впроваджувати його повсюдно.

В Організації Об'єднаних Націй високо оцінили проект Громадського руху "Соціальна єдність" щодо забезпечення безбар'єрного середовища для інвалідів.

Про це йдеться в повідомленні руху "Соціальна єдність", передають Українські Новини.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини відзначили успішний досвід громадської організації і закликали українську владу впроваджувати його повсюдно.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини за підсумками роботи Моніторингової місії ООН опублікувала звіт, в якому дана оцінка впливу пандемії COVID-19 на людей з інвалідністю.

У документі зазначено, що в період пандемії в Україні суттєво обмежився доступ людей з інвалідністю до таких соціальних послуг, як охорона здоров'я, реабілітація, освіта, соціальний захист та інші.

Водночас в ООН звернули увагу на ініціативи громадських організацій, які займаються створенням безбар'єрного середовища, допомагаючи таким чином людям з інвалідністю повноцінно інтегруватися в життя суспільства (п.23 звіту). Йдеться про проект, який був реалізований громадським рухом "Соціальна єдність" у 2020 році в Харкові.

В рамках проекту "Країна без бар'єрів для нечуючих" у співпраці з Харківською міською радою в усіх медичних закладах міста була впроваджена послуга онлайн перекладу жестової мови.

"Соціальна єдність" забезпечила медзаклади планшетами зі встановленим програмним забезпеченням, яке в цілодобовому режимі дає доступ до перекладачів жестової мови в режимі реального часу. Іншими словами, глухі й слабочуючі люди можуть в будь-який час дня і ночі скористатися послугами сурдоперекладача і таким чином оперативно отримувати медичну допомогу.

"Як приклад перспективної практики необхідно згадати дії Харківської міської ради, яка в березні 2020 року почала впроваджувати в усіх міських медичних установах онлайн-послугу з перекладу жестової мови", - зазначено у звіті.

Член наглядової ради ГО "Соціальна єдність" Світлана Манукян, своєю чергою підтвердила важливість принципу соціальної відповідальності у всіх сферах суспільного життя.

"Пандемія і карантинні обмеження стали викликом для всіх, особливо для глухих і слабочуючих. У нашій організації ми поставили собі за мету створити дійсно безбар'єрне середовище для таких людей. Ми вже успішно впроваджуємо проекти, які дозволяють глухим і слабочуючим не відчувати складнощів зі щоденною комунікацією в самих різних ситуаціях – від походу в магазин і спілкування з касиром, до виклику швидкої допомоги або поліції телефоном. Як орієнтир ми спираємося на заявлені ООН цілі сталого розвитку: захист усіх прав і свобод людей з інвалідністю та забезпечення їх реалізації", - розповіла вона.

Манукян підкреслила, що розвиток сучасного суспільства має на увазі високий рівень соціальної відповідальності.

На її думку, цей принцип має стати основою як державної політики, так і підприємницької та громадської діяльності.

Грунтуючись на успішному досвіді співпраці між "Соціальною єдністю" і Харківською міськрадою, в Управлінні Верховного комісара рекомендували уряду, регіональним і місцевим органам влади впроваджувати цей проект.

В управлінні наголосили на необхідності розробки стандартної процедури надання людям з порушеннями слуху консультації медпрацівників у режимі он-лайн.

Крім того, в ООН закликали органи влади забезпечити людям з порушеннями слуху можливість отримувати необхідну інформацію в зручній для них формі.

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Автор: УНІАН