Ніяких додаткових вимог щодо цього повернення президент Туреччини не висував.

Повернення до України командирів захисників "Азовсталі" з Туреччини, де вони перебували після визволення російського полону, стало домовленістю між Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом.

Більш того, ніяких додаткових вимог щодо цього повернення президент Туреччини не висував, про що заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у інтервʼю LB.ua.

"Що стосується "азовців", дійсно, президент Зеленський звернувся до президента Ердогана. І потім він підтверджував, що після звернення президента Зеленського вони домовилися про те, що саме зараз можливо, щоб наші герої, командири повернулися до України. Так домовилися два президенти. Ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося", - сказав він.

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За словами Єрмака, він спілкувався з командирами "Азову" практично щотижня і обіцяв їм, що тільки буде така можливість, питання їхнього повернення буде адресоване Реджепу Ердогану, що і сталося під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського.

"Безумовно, вони там в нормальних умовах знаходилися, мали можливість підлікуватися. Я хотів би подякувати нашим турецьким партнерам, друзям за те, що вони й безпеку їхню забезпечили і так далі. Але прийшов час. І для них, безумовно, було важко залишатися там, розуміючи, що саме зараз відбувається в Україні. Війна ще не закінчилася, і для них, для людей, які захищали Азовсталь, це було психологічно дуже важко", - сказав він.

Також Єрмак оцінив, яким чином це повернення вплине на проведення в майбутньому обмінів військовополоненими та на повернення цивільних осіб з Росії. Він зазначив, що сьогодні немає ніяких чітких домовленостей з ворогом. Саме тому доводиться залучати до цього процесу інші країни.

"Навіть до повернення говорити так однозначно, як люди почали писати в соціальних мережах, що це вплине, вибачте. У нас був період, коли ми повертали кожного тижня, потім була велика пауза. Це сьогодні працює, на жаль, дуже-дуже непросто. Навіть якщо є якась домовленість, ти до останнього не розумієш, відбудеться це чи не відбудеться", - сказав він.

Звільнення командирів-"азовців" - головне

Легендарні командири, які захищали завод "Азовсталь" у Маріуполі, знаходилися у Туреччині під протекцією президента Ердогана. Там вони опинилися у вересні 2022 року після обміну з РФ.

Передбачалося, що в Туреччині вони будуть перебувати до кінця війни, проте Ердоган дав добро на повернення, не повідомивши Кремль. Вже 8 липня захисники "Азовсталі" повернулися в Україну.

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