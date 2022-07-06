Сума збитків становить майже 13 мільйонів гривень.

В Україні понад десять пов'язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно зривали поставки до військових госпіталів та лікарень. Кінцевим бенефеціаром виявився громадянин РФ.

Про це повідомляє СБУ.

Внаслідок того, що компанії умисно порушували договори про постачання устаткування та його сервісне обслуговування, було зафіксовано майже 13 мільйонів гривень збитків.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності.

Громадянину Росії (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Наразі встановлюються особи, які також могли бути до цього причетні.

Нагадаємо, в Україні арештовано майно російських і білоруських підприємств вартістю понад 360 млн грн. Правоохоронці розслідують ухилення від податків.

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