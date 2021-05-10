У "помаранчевій" зоні перебуває вісім областей.

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинне зонування. Станом на 10 травня у жодній області не встановлено червоний або зелений рівні епідемічної небезпеки.

Читайте такожВ Україні за добу в 11 областях не зробили жодного щеплення від коронавірусуПро це свідчить інформація, опублікована на сайті МОЗ.

У «помаранчевій» зоні перебуває вісім областей: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська.

У «жовтій» зоні – Київ та 16 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська.

Коронавірус в Україні: статистика

Минулої доби в Україні виявили 2 тисячі 817 нових випадків інфікування коронавірусом. Захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 122 327 громадян, 1 768 753 - одужали, а 46 512 - померли.

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Автор: Катерина Шварц