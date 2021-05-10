Станом на ранок 10 травня в Україні виявили 2 817 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник.
Про це йдеться в опублікованих даних в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.
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9 травня в лікарні з ускладненнями госпіталізували 1 414 людей, водночас 1 279 виписали. Також 9 002 одужали, а 119 померли.
За весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 2 122 327 громадян: 1 768 753 одужали, а 46 512 померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
Коронавірус у Києві
У Києві минулої доби коронавірус виявили у 101 людини.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, серед хворих – 55 жінок, 40 чоловіків, 6 дітей. Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (41), Святошинському (14) та Дарницькому (12) районах.
Від ускладнень коронавірусної хвороби вчора померли 8 людей, госпіталізовано 14 пацієнтів, хворих на COVID-19, а 98 – з підозрою коронавірус та пневмоніями.
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