За весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 2 122 327 громадян.

Станом на ранок 10 травня в Україні виявили 2 817 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник.

Про це йдеться в опублікованих даних в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

Читайте такожЗа останню добу Україна стала 2-ю в Європі за смертністю від коронавірусу

9 травня в лікарні з ускладненнями госпіталізували 1 414 людей, водночас 1 279 виписали. Також 9 002 одужали, а 119 померли.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 2 122 327 громадян: 1 768 753 одужали, а 46 512 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

Коронавірус у Києві

У Києві минулої доби коронавірус виявили у 101 людини.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, серед хворих – 55 жінок, 40 чоловіків, 6 дітей. Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (41), Святошинському (14) та Дарницькому (12) районах.

Від ускладнень коронавірусної хвороби вчора померли 8 людей, госпіталізовано 14 пацієнтів, хворих на COVID-19, а 98 – з підозрою коронавірус та пневмоніями.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Яна Ставська, Світлана Закелова