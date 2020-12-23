З 15 листопада до 15 грудня Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC) провела “Місяць Ділової Доброчесності UNIC 2020” - унікальну подію, яка зібрала провідних спеціалістів з комплаєнсу та боротьби з корупцією з багатьох країн світу.

17 онлайн заходів, більше ніж 60 українських та міжнародних спікерів та понад 5000 глядачів - такі цифри свідчать про дедалі більший інтерес української бізнес-спільноти до питань комплаєнсу - одного із золотих світових стандартів ведення доброчесного бізнесу. Сьогодні український бізнес починає усвідомлювати, що доброчесність та корпоративний комплаєнс є запорукою високого рівня ділової репутації, етики та корпоративної культури; гарантією прозорості, безпеки, відповідальності; ефективним інструментом боротьби з корупцією, гідного ставлення до робітників, яким гарантуються рівні можливості та права.

У заходах “Місяця Ділової Доброчесності UNIC 2020” брали участь представники найбільших міжнародних інституцій, що опікуються реформами в Україні: МВФ, ЄБРР, ОЕСР, UNGlobal Compact Network Ukraine, та інших. Представники державних органів, що мають на меті боротьбу з корупцією та розвиток економіки, зокрема НАЗК, Команди підтримки реформ Мінекономіки, керівництва Державної податкової служби України. Комплаєнс-спеціалісти державних підприємств: Укренерго, Укрзалізниця, Енергоатом, Оператор газотранспортної системи України. Представники міжнародного та українського бізнесу, серед яких Київстар, Carlsberg Україна, Sanofi Aventis, Metro Cash & Carry, Kinstellar, Mirta, KPMG в Україні, Arzinger, Dentons Europe, COSA, Comfy, Нова пошта та багато інших. Більшість з них є учасниками та партнерами Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC).

Місяць Ділової Доброчесності 2020 відбувся за фінансової підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, Антикорупційної ініціативи ЄС та за експертної підтримки Антикорупційної мережі країн Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР, Ради Бізнес Омбудсмена, TI Україна, UN Global Compact. Інформаційні партнери: CSR Ukraine, Youcontrol.

Методологічні вебінари, практичні кейси, світові тенденції, неоціненний досвід кращих спеціалістів світу та дискусії на актуальні теми для бізнесу - майже всі заходи Місяця були відкритими та зараз у запису доступні на офіційному youtube-каналі UNIC: info unic - YouTube.

Боротьба з корупцією в тому числі корпоративною, необхідні умови для залучення інвестицій для бізнесу, безпека компаній від недоброчесних дій працівників та постачальників, ефективні кейси із запровадження комплаєнсу, або як робити не варто, зниження бізнес-ризиків, зміцнення репутації та конкурентних позицій - ось лише кілька тем, які були освітлені на заходах Місяця.

"Місяць Ділової Доброчесності від UNIC вже став знаковою і очікуваною подією в Україні. Він єднає те ділове середовище, яке є динамічним, сучасним і активно змінює бізнес-імідж нашої країни. Мати репутацію надійного і порядного ділового партнера стає популярним і приходить на заміну іміджу наглої і шахрайської компанії 90-х," - Тетяна Коротка, Заступник Бізнес-омбудсмена України.

"Вже понад три роки UNIC є одним з головних центрів тяжіння для прозорого та доброчесного бізнесу в Україні, рушійною силою та експертним центром і платформою з впровадження, просування та поширення стандартів доброчесності й корпоративного комплаєнсу. Традиційний Тиждень ділової доброчесності, який цього року переріс у Місяць - це нагода поділитися кращим досвідом від кращих спеціалістів, це подія, яка обов'язково має проходити в розвиненій країні," - Антоніна Прудко, Голова Секретаріату UNIC.

Із завершенням Місяця Ділової Доброчесності UNIC 2020 не завершується просвітницька діяльність Мережі. За новими подіями та ініціативами можна слідкувати на офіційній сторінці Мережі у Facebook: Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу | Facebook

Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу UNIC та всі, кого вона згуртувала навколо спільних цінностей, впевнені: крізь прозорий бізнес майбутнє виглядає кращим!

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Автор: УНІАН