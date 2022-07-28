Його створять за підтримки західних союзників.

В Україні за підтримки Євросоюзу створять"Коледж Європи". Він займатиметься підготовкою українських держслужбовців.

Про це повідомив під час виступ у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що в ЄС також існує спеціальний заклад післядипломної роботи "Коледж Європи". Один з його корпусів розташований в Брюгге (Бельгія), а інший - в Натоліні (Польща).

"Це один з найбільш шанованих закладів післядипломної освіти, який готує фахівців для роботи в інститутах ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш "Коледж Європи". Вже підписано відповідний меморандум", - розповів президент.

За словами Зеленського, на першому етапі в одному з вищих навчальних закладів України з'явиться факультет європейської інтеграції. Пізніше "Коледж Європи" запрацює в рамках президентського університету.

Нагадаємо, 31 травня президент підписав указ про створення в Україні президентського університету, де готуватимуть фахівців у сфері інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

За словами глави держави, у президентському університеті готуватимуть "людей майбутнього" кращі викладачі. Згідно з указом, університет фінансуватиметься на засадах державно-приватного партнерства. Початок навчання заплановано на 1 жовтня 2023 року.

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