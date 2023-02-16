Маршрут перевезення людей пролягав через країни Центральної Європи в Росію.

Служба безпеки України виявила та ліквідувала нелегальний канал перевезення громадян із Києва до окупованих Росією територій України та в зворотному напрямку.

Як повідомляє СБУ, зловмисники налагодили схему нелегальних пасажирських перевезень з Києва до тимчасово захоплених Донецька та АР Крим. "Перевізники" заїжджали в окуповані регіони з території РФ, що є незаконним перетином державного кордону нашої держави.

"Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в Росію... Для безперешкодного проїзду територією країни-агресора перед кордоном з РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Цей транспортний засіб також належав компанії фігуранта справи", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Як зазначили в СБУ, вартість такого "квитка" становила 250 євро в одну сторону. Щотижня ділки перевозили десятки клієнтів.

"При цьому частину одержаних прибутків організатори "рейсів" перераховували до бюджету терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" за комерційну діяльність", - заявили в СБУ.

Крім того, встановлено, що до організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. До протиправної діяльності він залучив двох своїх синів, які перебувають за кордоном.

Для нелегальних перевезень ділки використовували шість автобусів із автопарку підприємства.

"Під час обшуків в офісі та за місцем проживання організатора схеми правоохоронці виявили бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності", - заявили в СБУ.

Наразі організатору та одному зі спільників повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Автобуси, які були залучені до нелегальних перевезень, арештовано. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Викриття поплічників терористів в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ викрила в Дніпропетровській області українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" ватажка терористів Дениса Пушиліна на підтримку російських окупантів. Зокрема, компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області та сплачувала "податки" терористам.

Раніше правоохоронці виявили російських поплічників у Донецькій області, які займалися депортацією українських дітей до Росії. Їх вивозили нібито в "дитячі табори". Схему організували росіяни Дмитро Гарцев і Дмитро Шмельов, які входять до найближчого оточення ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Вас також можуть зацікавити новини: