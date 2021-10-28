Нова державна ініціатива забезпечить надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення державної установи "Школа супергероїв".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.

Так, ця державна установа забезпечить надання освітніх послуг у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі у зв'язку з COVID-19, або яким надається реабілітаційна допомога.

Як повідомили у прес-службі МОН, за розробленою моделлю при великих дитячих лікарнях в усіх областях України будуть створені освітні центри, де зможуть отримати освітні послуги діти, що мають онкологічні захворювання, СНІД, потребують постійного гемодіалізу, чекають на операції, перебувають в опікових центрах та психіатричних лікарнях, перебувають у лікарнях з COVID-19, отримують реабілітаційну допомогу.

Освітні послуги будуть безкоштовно надаватися мотивованими педагогами зі спеціальною підготовкою та відповідними зарплата для роботи саме з такою категорією вихованців та учнів. Для забезпечення якісною освітою передбачено створення в "Школі супергероїв" навчально-методичного центру, який забезпечить розробку методик та впровадження сучасного світового досвіду.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив, що створена держустанова дозволить забезпечити безперервність здобуття відповідної освіти та розвиток дітей незалежно від стану їхнього здоров’я.

Читайте такожУ МОН спростували інформацію про запровадження "дистанційки", а у МОЗ назвали умови переходу на онлайн-освітуВін підкреслив, що вдячний кожному волонтеру та організації Small Heart with Art, телеканалу "1+1", що заснував проект "Право на освіту", які не перший рік підтримували дітей у лікарнях та забезпечували їм можливість отримувати знання.

Засновником державної установи "Школа супергероїв" є Кабінет міністрів. Вона фінансуватиметься з державного бюджету України.

Постанова про утворення "Школи супергероїв" набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Києва посилила карантинні обмеження в столиці й перевела з 1 листопада всі школи на дистанційну роботу.

Автори: Леся Лещенко, Вікторія Токарєва