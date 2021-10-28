Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення державної установи "Школа супергероїв".
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.
Так, ця державна установа забезпечить надання освітніх послуг у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі у зв'язку з COVID-19, або яким надається реабілітаційна допомога.
Як повідомили у прес-службі МОН, за розробленою моделлю при великих дитячих лікарнях в усіх областях України будуть створені освітні центри, де зможуть отримати освітні послуги діти, що мають онкологічні захворювання, СНІД, потребують постійного гемодіалізу, чекають на операції, перебувають в опікових центрах та психіатричних лікарнях, перебувають у лікарнях з COVID-19, отримують реабілітаційну допомогу.
Освітні послуги будуть безкоштовно надаватися мотивованими педагогами зі спеціальною підготовкою та відповідними зарплата для роботи саме з такою категорією вихованців та учнів. Для забезпечення якісною освітою передбачено створення в "Школі супергероїв" навчально-методичного центру, який забезпечить розробку методик та впровадження сучасного світового досвіду.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив, що створена держустанова дозволить забезпечити безперервність здобуття відповідної освіти та розвиток дітей незалежно від стану їхнього здоров’я.
Читайте такожУ МОН спростували інформацію про запровадження "дистанційки", а у МОЗ назвали умови переходу на онлайн-освітуВін підкреслив, що вдячний кожному волонтеру та організації Small Heart with Art, телеканалу "1+1", що заснував проект "Право на освіту", які не перший рік підтримували дітей у лікарнях та забезпечували їм можливість отримувати знання.
Засновником державної установи "Школа супергероїв" є Кабінет міністрів. Вона фінансуватиметься з державного бюджету України.
Постанова про утворення "Школи супергероїв" набуває чинності з 1 січня 2022 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що влада Києва посилила карантинні обмеження в столиці й перевела з 1 листопада всі школи на дистанційну роботу.