У Міноборони зазначили, що для цього потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців.

Цифровізація армії в Україні продовжується, і в електронний формат можуть перевести бойові розпорядження (накази). Це дуже важливий момент для військових, адже трапляються випадки, коли журнал бойових дій не ведуть належним чином, або в штаб прилітає ракета і журнал бойових дій знищується фізично. Бувають випадки, коли відсутні бойові розпорядження для підтвердження участі в операції цілих рот.

Водночас, як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform, це серйозна технологічна задача, яка потребує значної роботи.

"Нам потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців, потрібно налагодити безпечний обмін між різними контурами, між різними грифами - таємний, для службового користування і відкритий контур. І це — досить серйозна і організаційна, і технологічна задача. Як тільки ми це зробимо дуже правильно з точки зору архітектури — тоді ми зможемо цифрувати бойове розпорядження", - пояснила вона.

Відео дня

Вона зазначила, що для Міноборони цифровізація - важливе завдання. Для будь-якого цифрового рішення має бути підібрана правильна архітектура, яка дозволить швидко масштабувати рішення і зробити його сталим.

Бойове розпорядження - рішення начальника підрозділу про виконання підрозділом бойових завдань, яке доводиться усно (в тому числі технічними засобами зв'язку) з подальшим занесенням у відповідні документи, письмово або графічно на карті.

Цифровізація армії - новини

Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що планують зробити з державного застосунку "онлайн-ТЦК". Частина нових функцій має запрацювати вже восени.

Крім того, проводиться робота над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК). Найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

Вас також можуть зацікавити новини: