Найбільше заражень у Харківській, Дніпропетровській областях та у Києві.

В Україні станом на ранок 30 квітня 2021 року виявили 10 072 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників. Також 20 192 пацієнти одужали, а 307 - померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи діагнозом COVID-19 3 117 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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За добу одужала рекордна кількість інфікованих COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 28 квітня, тоді зафіксували 20 062 тих, хто одужав.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (1059), Дніпропетровській (930) областях, у Києві (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 2 млн 69 тисяч випадків COVID-19, з них 1 млн 655 тисяч людей одужали та 44 085 - померли від ускладнень. Активними хворими залишаються 369 927 осіб.

За даними Worldometers, Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію. А от за добовою смертністю Україна 7 у світі і 2 в Європі.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії зробили 90 101 тест на коронавірус: методом ПЛР — 41 388, методом ІФА — 14 731. Також зробили 33 982 експрес-тести на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели майже 9,4 млн ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко