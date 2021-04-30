В Україні станом на ранок 30 квітня 2021 року виявили 10 072 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників. Також 20 192 пацієнти одужали, а 307 - померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи діагнозом COVID-19 3 117 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
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За добу одужала рекордна кількість інфікованих COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 28 квітня, тоді зафіксували 20 062 тих, хто одужав.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській (1059), Дніпропетровській (930) областях, у Києві (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку пандемії в нас виявили 2 млн 69 тисяч випадків COVID-19, з них 1 млн 655 тисяч людей одужали та 44 085 - померли від ускладнень. Активними хворими залишаються 369 927 осіб.
За даними Worldometers, Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію. А от за добовою смертністю Україна 7 у світі і 2 в Європі.
Тест на коронавірус в Україні: що відомо
Лабораторії зробили 90 101 тест на коронавірус: методом ПЛР — 41 388, методом ІФА — 14 731. Також зробили 33 982 експрес-тести на антиген до вірусу.
За весь час в Україні провели майже 9,4 млн ПЛР-тестувань.
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