За минулу добу в Україні виявили 9 590 випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих зареєстрували в Києві.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9590 осіб, зафіксовано 441 летальний випадок, 20 062 пацієнта одужали. Госпіталізували із підозрою чи діагнозом COVID-19 3 623 людей, а виписали з лікарень — 5 363.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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За добу в Україні одужала рекордна кількість людей за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення було встановлено 23 квітня, тоді одужало 18 964.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас виявили 2 047 838 випадків COVID-19, з них 1 616 891 людина одужала та 43 391 — померла від ускладнень.

За даними РНБО, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

Разом з тим, за даними Worldometers, Україна за кількістю нових заражень знаходиться на 12 місці у світі (7 915 хворих), між Росією (8 053) та Іспанією (7 665). Серед європейських країн Україна – на 5 місці за цим показником.

14 821 людина у світі за добу померла. За щоденною кількістю смертей Україна 8-ма у світі, і друга в Європі.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії 27 квітня зробили 99 112 тести на коронавірус: методом ПЛР — 43 841, методом ІФА — 15 489. Також зробили 39 782 експрес-тести на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели майже 9,3 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація в Україні

За минулу добу проти COVID-19 щепили 19 590 людей. Загалом 558 714 людей отримали першу дозу препарату, а 9 завершили вакцинацію.

Найбільше щеплень за добу зробили:

м. Київ – 1 876 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 894 щеплення;

Львівська область – 2 535 щеплень;

Одеська область – 1 967 щеплень;

Полтавська область – 1 066 щеплень;

Харківська область – 1065 щеплень.

Щеплення проводилось 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами щеплення.

Станом на 27 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 498 890 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко