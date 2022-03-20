Після перемоги України МКІП випустить друковану збірку віршів, до якої увійдуть найкращі роботи талановитих митців.

В Україні створено нацпортал під назвою "Поезія Вільних".

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, портал створено Міністерством культури та інформаційної політики (МКІП) та Держмистецтв, за участі ініціативних волонтерів.

Він зазначив, що це майданчик, на якому кожен українець може поділитися своїми творами, які навіяла жахлива війна, розв’язана РФ 24 лютого 2022 року.

"За час війни я прочитав стільки сильних віршів про війну. Кожний рядок – римована воєнна хроніка. Сьогодні багато людей відчули потребу ділитися тим, що вони переживають через поезію, рефлексувати біль крізь змістовні рядки своїх творів", - зазначив Ткаченко.

Він підкреслив, що кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це м’яка сила, яка вже частина Української історії. "Після нашої перемоги, майбутні покоління мають пам’ятати крізь що ми пройшли та надихнутись відвагою і героїчною боротьбою", - висловив переконання міністр.

Ткаченко також повідомив, що після перемоги України МКІП випустить друковану збірку віршів, до якої увійдуть найкращі роботи талановитих митців, що долучилися до ініціативи "Поезія Вільних".

"Долучайтесь: https://warpoetry.mkip.gov.ua/. Ми точно знаємо, що війни закінчуються, а поезія – ні", - підсумував міністр.

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