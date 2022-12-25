За 10 місяців в Україні зареєстрували 97 тисяч ДТП.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 ркоу Національна поліція зареєструвала на 12% менше злочинів у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Водночас кількість смертельних ДТП знизилася на 17%.

Як зазначив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Telegram, за десять місяців війни поліція отримала та опрацювала майже 6,6 мільйона звернень від громадян.

"Національна поліція України за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тисячі злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком. Стосовно майже 126 тисяч кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри", – розповів він Клименко.

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Зокрема, правоохоронці задокументували близько 66 тисяч майнових злочинів, серед яких майже 64 тисячі крадіжок. За словами Клименка, поліція встановила понад 15,4 тисячі підозрюваних.

Крім того, за 10 місяців в Україні зареєстрували 97 тисяч ДТП.

"Поменшало на 17% смертей на дорогах – 2438 осіб загинули внаслідок автопригод", – зазначив Клименко.

Загалом кількість автопригод упала в 1,8 раза у порівнянні з минулим роком.

ДТП в Україні

11 грудня повідомлялося, що поліція розслідує обставини ДТП з автобусом, яка сталася неподалік Чернігова. Маршрутка в’їхала в блокпост. Відомо, що семеро пасажирів постраждали.

Наприкінці листопада стало відомо, що постійні відключення світла через російські ракетні удари негативно позначилися на кількості ДТП. Кількість загиблих в аваріях збільшилася в шість разів. Також зросла кількість ДТП за участю пішоходів.

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