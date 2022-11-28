Речник патрульної поліції зазначив, що стало більше смертельних ДТП.

Постійне відключення світла через російські ракетні удари негативно позначилися на кількості ДТП. Кількість загиблих в аваріях збільшилася в шість разів.

За словами спікера патрульної поліції Києва Андрія Молокоєдова, зросла кількість подій за участю пішоходів.

"Приблизно на 55% збільшилася кількість аварій з постраждалими. Якщо брати пішоходів, то вдвічі збільшилися дорожні події за участю пішоходів. Також більш ніж в два рази збільшилася їх кількість на пішохідних переходах. Всього ж кількість аварій із загиблими збільшилася в шість разів", - зазначив правоохоронець в ефірі національного телемарафону.

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Відключення світла в Києві - що відомо

З жовтня російські окупанти цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру України. Це викликало дефіцит потужності в українській енергосистемі, через що довелося вдатися до екстрених аварійних і планових відключень світла.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України, в результаті в країні стався блекаут. Станом на 24 листопада в Києві без світла виявилися 70% житлових будинків. Пізніше в ДТЕК заявили, що в столиці світло включатимуть на дві-три години.

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