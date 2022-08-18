Вчора внаслідок обстрілу Харкова та Краснограда поранено двох дівчаток.

В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram.

"Більше ніж 1075 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 серпня 2022 року офіційна кілкість дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 714", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждали в Донецькій області - 376, Харківській - 200, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Так, 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у Харкові поранено 12-річну дівчинку. Цього ж дня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру м. Красноград Харківської області. також поранено 12-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли російскими загарбниками пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

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