Анкара виступає за реформу ООН "відповідно до заклику до створення більш справедливого світу".

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ООН потребує реформації.

Про це заявив глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алту, повідомляє Anadоlu.

За словами Алту, Анкара виступає за реформу ООН "відповідно до заклику до створення більш справедливого світу".

Алту зазначив, що ООН станом на 2022 рік нездатна виробити конкретні рішення для запобігання великих катастроф і не може відігравати ефективну роль у підтримці миру і безпеки.

Крім того, Алту розкритикував організацію, яка "була безсила" запобігти людським трагедіям в Боснії та Герцеговині, Руанді, Сирії та Косово, "а також продемонструвала аналогічний приклад відчаю під час атаки Росії проти України".

Він зазначив, що світ багато разів стикався з тим, що ця організація "заводить у глухий кут розв'язання глобальних проблем".

"Ми бачимо, як постійні члени ООН блокують ініціативи, будучи прямою або зацікавленою стороною в спірних ситуаціях. П'ять постійних членів розв'язують питання, виходячи зі своїх інтересів, зневажаючи права азіатських, латиноамериканських і африканських країн. Сьогодні ООН потребує реформації. Наша пропозиція полягає в тому, щоб прийняти точку зору, яка міститься у фразі "світ більше, ніж п'ять країн", – пояснив спікер Ердогана позицію Анкари.

Візит генсека ООН та Ердогана в Україну:

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідає Україну 18-19 серпня.

Гутерріш вирушить до Львова для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у четвер, 18 серпня, а потім відвідає порт в Одесі в п'ятницю, 19 серпня.

Візит генсека ООН в Україну покликаний підняти питання "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, вбивства полонених українських військових в СІЗО Оленівки.

Потім Гутерріш поїде до Туреччини подивитися, як саме працює координаційний центр. Додамо, що в Стамбулі поки не анонсували візит Ердогана в Україну.

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