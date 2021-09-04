Іноземцю заборонили в’їзд в Україну і відправили зворотнім рейсом до Варшави, звідки він прибув.

Прикордонники не пропустили в Україну топ-менеджера російського холдингу, який незаконно у 2017 році відвідував окупований Крим.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, громадянина Росії прикордонники виявили в пункті пропуску "Жуляни" минулої доби.

"Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом з Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець 1997 року народження влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим", - зазначається у повідомленні.

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За інформацією прикордонників, іноземець виявився топ-менеджером одного з холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів. Чоловік планував потрапити в Україну у власних справах, начебто для зустрічі з друзями.

"Порушнику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави", - зазначили у ДПСУ.

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Автор: Інна Андаліцька