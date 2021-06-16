В Україну повернулася ще одна родина, яка перебувала в таборах закритого типу на території північно-східної Сирії.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Літак з евакуйованою жінкою та сімома дітьми зустріли в ніч проти 16 червня в аеропорту «Київ» (Жуляни) заступник керівника ОП Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
Звільнена громадянка України зазначила, що дуже рада повернутися додому, і подякувала всім, хто сприяв цьому.
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Машовець заявив, що за дорученням президента звільненим буде надане необхідне медичне обслуговування, а держава зробить усе, щоб допомогти родині повернутися до нормального життя в Україні.
Заступник керівника ОП також висловив переконання, що це не останнє звільнення українських громадян із сирійських таборів.
«Кожна така успішна операція ще раз доводить, що «Україна своїх не кидає», - наголосив Таран.
Він нагадав, що напередодні Нового року в Україну із Сирії було повернуто двох жінок та сімох дітей, які також перебували у складних умовах.
Джапарова зауважила, що з таборів у Сирії звільнено вже 15 українців.
«Вірю, що разом з компетентними органами ми відпрацюємо повернення всіх інших наших громадян з таборів для біженців», - сказала вона.
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