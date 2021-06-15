На північному сході Сирії знаходяться табори для сімей бойовиків.

У середу, 16 червня, із сирійського полону до України запланована евакуація жінок та дітей, які можуть бути пов'язані з терористами "Ісламської держави" (ІД).

В даний час ні кількість жінок, ні кількість дітей, яких мають повернути до України, невідома, передає ТСН з посиланням на поінформовані джерела.

Після розгрому "Ісламської держави" родини бойовиків ізолювали в спецтаборах. Фактично – в'язницях просто неба. В найбільшому знаходяться понад 70 тис. людей. Серед них є і українки, частину вже вдалося повернути на батьківщину, інші досі мріють потрапити додому. За табірним парканом залишилося ще кілька десятків громадян України - маленьких та дорослих. У більшості - українські документи вилучили в перший же день в ІД. А у народжених на Близькому Сході дітей українських документів узагалі немає.

Читайте такожВ Сирії з таборів для родичів бойовиків ІД визволили двох українок з дітьмиПершу групу українок з дітьми вдалося повернути до України наприкінці 2020 року. Так, у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей. Це родини терористів ІД. Їх вдалося визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019 року.

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Автор: Ірина Погоріла