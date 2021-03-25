За словами фахівців, жінка померла в результаті гострої серцево-судинної недостатності.

Момент смерті жінки-військовослужбовця під Одесою зафіксували камери відеоспостереження.

Відео опублікував Telegram-канал "Х*евая Одесса".

На відео видно, як жінка розмовляє з кількома людьми, потім робить кілька кроків і падає обличчям вниз.

Відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18 років.

Випадок смерті жінки-військовослужбовця через кілька днів після щеплення від COVID-19 буде розслідувано згідно з протоколами Міністерства охорони здоров’я.

Читайте такожСмерть в Одесі жінки-військовослужбовця після вакцинації від COVID-19: стали відомі подробиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко повідомив під час брифінгу.

"Випадок смерті в Одеській області буде розслідувано згідно протоколів МОЗ. Розслідування серйозних випадків несприятливих подій після імунізації проводиться регіональною групою з оперативного реагування, які створені у кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров'я у регіонах", - сказав він.

За словами Іващенка, до складу комісій входять експерти з питань епідеміології, інфекціоністи, алергологи, неврологи, анестезіологи, педіатри, терапевти та судмедексперти.

"За результатами розслідування регіональна група з оперативного реагування встановлює, чи є причинно-наслідковий зв'язок між летальним випадком та проведеним щепленням. Лише після офіційних результатів розслідування цього інциденту можна буде говорити предметно", - підкреслив Іващенко.

Що відомо про смерть військової під Одесою

23 березня в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, приблизно о 17:20 військовослужбовець знепритомніла на вулиці і померла до прибуття екстреної медичної допомоги.

Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом військової частини. Того дня щеплення отримали 120 осіб, імунізацію проводила одна і та ж бригада. Станом на вечір 23 березня, всі ці люди почувалися добре.

За словами фахівців, жінка померла в результаті гострої серцево-судинної недостатності.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Катерина Лиманська, Леся Лещенко