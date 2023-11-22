Прокурор заявив на засіданні, що у Щиголя виявили 1,2 мільйона доларів та ще 6,9 біткоїна на криптогаманці.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для організатора схеми заволодіння коштами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. За даними слідства, посадовці та інші учасники схеми заволоділи 62 млн гривень. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Прокурор заявив на засіданні, що у екс-голови відомства Юрія Щиголя виявили 1,2 мільйона доларів та ще 6,9 біткоїна (еквівалент 270 тисяч доларів) на криптогаманці. А також знайшли під час обшуків 72 тисячі доларів і 82 тисячі євро готівкою, передає Центр протидії корупції.

Підозра колишньому очільнику Держспецзв’язку Щиголю

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ повідомили керівникам Держспецзв’язку про підозру у заволодінні державними коштами. В межах досудового розслідування було встановлено, що службові особи Держспецзв’язку, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн.

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Крім цього, Кабінет міністрів 20 листопада звільнив з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя. Також з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації було звільнено Віктора Жору.

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