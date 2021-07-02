Касаційні скарги засудженого Пукача та потерпілого Подольського залишені без задоволення.

Верховний суд залишив у силі вирок Олексію Пукачу у вигляді довічного ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Верховний суд оголосив рішення по касаційних скаргах Олексія Пукача та потерпілого Подольського по справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Зокрема в резолютивній частині рішення сказано: “Вирок Печерського райсуду Києва та ухвалу апеляційного суду міста Києва щодо Олексія Пукача залишити без змін. Скарги захисників Пукача та потерпілого Подольського залишити без задоволення. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає”.

Після цього суд спитав Пукача, чи зрозуміло йому судове рішення.

Пукач сказав: “Ні, не зрозуміло зовсім”.

На запитання журналістів Пукач відповідати відмовився, лише обмінявся декількома словами з одним зі своїх адвокатів, після чого конвой вивів його із судової зали.

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Автор: Дмитро Хилюк