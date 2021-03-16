Активісти запалили фаєри біля Лук’янівського СІЗО.

Учасники сьогоднішнього мітингу на підтримку обвинувачуваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка анонсували продовження акції 20 березня біля Офісу президента.

Читайте такожПід Шевченківським райсудом Києва проходить акція на підтримку Антоненка (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні біля Лук’янівського СІЗО, де утримують Антоненка, вони запалили фаєри. Також повідомили про плани продовжити свій протест о 19-00 20 березня під Офісом президента на підтримку Антоненка, а також активіста Сергія Стерненка, у якого в цей день буде день народження.

Після чого акція біля СІЗО на підтримку Антоненка завершилася.

Суд над підозрюваними у вбивстві Шеремета:

Антоненко - єдиний з трьох обвинувачуваних у справі про вбивство Шеремета, якого утримують в СІЗО вже понад рік, – з 14 грудня 2019 року.

10 лютого 2021 року суд залишив Антоненка під вартою.

Окрім Антоненка, у справі фігурують дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко (псевдонім «Ліса») і військова медсестра Яна Дугарь.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк