Він зауважує, що ситуація в Дніпрі – це серйозний прецедент, і слідство має дати відповіді на основні запитання.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголошує, що стосовно стрілянини у Дніпрі потрібно дати емоціям улягтися і об’єктивно розібратися.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що "є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову" та "дати емоціям улягтися".

"Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання", - зауважив урядовець.

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Водночас, додав він, є очевидні речі. Клименко підкреслив, що якщо громадяни хочуть жити у правовій державі, то вони самі ж мають дотримуватися законодавства, "поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських". Ба більше, зауважив міністр, законослухняності потрібно навчати і своїх дітей.

"Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", - наголосив Клименко.

Поліцейський вбив у Дніпрі Джумбері Сілогаву

Як повідомлялося, 29 серпня в Дніпрі двоє патрульних поліцейських зупинили автомобіль Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей. Між правоохоронцями та чоловіком виник конфлікт, сталася сутичка, в результаті якої поліцейський застосував зброю: від отриманих поранень Сілогава помер.

Згодом в мережі з'явилися відео сутички патрульних та Сілогави, а також сам момент пострілу. На кадрах видно, що загиблий поводився дуже агресивно щодо правоохоронців.

За версією Державного бюро розслідувань, Сілогава був за кермом автомобіля і порушив правила дорожнього руху, а коли його авто зупинили, поводився агресивно і мав ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, він та пасажири авто проігнорували вимогу поліції вийти з салону.

У Національній поліції призначили службове розслідування і відсторонили обох патрульних від виконання службових обов’язків.

Згодом ЗМІ повідомили, що Сілогава, можливо, входив до групи одного з впливових місцевих кримінальних авторитетів. Так, на сайті You Control є дані про фізичну-особу підприємця Сілогава Джумбері Джумберовича. Бізнес був зареєстрований 14 жовтня 2014 року. Основний вид діяльності – "роздрібна торгівля з лотків і на ринках з іншими товарами". Крім того, Сілогава займався організацією поховань і наданням суміжних послуг.

Крім того, колишня дружина Сілогави Наталія розповіла ТСН.uа, що в день вбивства в машині з її екс-чоловіком була його коханка.

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