У машині з Сілогавою була не дружина, а коханка, з'ясували журналісти.

Вбитий у Дніпрі Джумбері Сілогава, можливо, входив до групи одного з впливових місцевих кримінальних авторитетів.

Про можливий зв'язок Сілогави з криміналітетом пише Obozrevatel. На сайті You Control є дані про фізичну-особу підприємця Сілогава Джумбері Джумберовича. Бізнес був зареєстрований 14 жовтня 2014 року.

Основний вид діяльності - "роздрібна торгівля з лотків і на ринках з іншими товарами". Крім того, Сілогава займався організацією поховань і наданням суміжних послуг.

Відео дня

Колишня дружина Сілогави Наталія розповіла ТСН.uа, що в день вбивства в машині з її екс-чоловіком була його коханка. "Ми були розлучені нещодавно. У машині була його коханка, мене на місці події не було", - поділилася вона.

У Сілогави було двоє дітей. 19 серпня він запостив у Facebook фотографії з ними.

Примітно, що сини підбурювали Сілогаву протидіяти правоохоронцям і знімали все на камеру.

Важливі новини Дніпра - сьогодні це варто знати

Увечері 29 серпня з'явилася інформація, що в Дніпрі розгорівся конфлікт між пасажирами авто Jaguar і патрульними поліцейськими (в парі працювали чоловік і жінка). В результаті конфлікту поліцейський вистрілив у чоловіка, який до цього вдарив його напарницю в обличчя. Потерпілий - 38 річний Джумбері Сілогава, помер на місці події.

За відомостями Держбюро розслідувань, водій машини ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху, а також агресивно поводився і мав ознаки алкогольного сп'яніння.

В Офісі генпрокурора додали, що правоохоронці зупинили машину, в якій були і дорослі, і діти, зажадали, щоб вони покинули салон, проте ті вимогу проігнорували. Після цього поліцейським довелося застосувати силу. Поліцейського, який застосував зброю у Дніпрі, затримали.

Вас також можуть зацікавити новини: