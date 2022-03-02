Відповідну постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 28 Лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на всій території України.

Термін дії паспортів України для виїзду за кордон з 1 березня може продовжуватися на 5 років.

Про це говорять у повідомленні Державної міграційної служби України в соціальній мережі Facebook.

"З 1 березня 2022 року термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може тривати на 5 років!"- йдеться в повідомленні.

Зокрема, відповідну постанову прийнято Кабінетом Міністрів 28 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на всій території України.

Крім того, в паспорти батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотографії дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація засвідчує їх особу та підтверджує громадянство України.

"Продовження терміну дії паспортів, вклеювання фотографій дитини в паспорти батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства і консульські установи України", - йдеться в повідомленні.

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