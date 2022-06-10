Голова Шевченківської ТГ Олег Пилипенко був у полоні понад 2 місяці.

Відбувся новий обмін полоненими. Вже відомі деякі подробиці щодо того, кого з українців вдалося повернути додому. З полону звільнено голову однієї з територіальних громад Миколаївщини.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, сьогодні відбувся вже 11-й обмін завдяки Координаційному штабу по роботі з полоненими.

"Понад два місяці був у полоні голова ОТГ Пилипенко..., вели перемовини ми дуже довго", - розповів Кім.

Як уточнила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, йдеться про голову Шевченківської ТГ Олега Пилипенка. Вона показала відео з депутатом Ігорем Копитіним та звільненим з полону.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що завдяки попередньому обміну полоненими в Україну повернули 28 військових і 13 цивільних.

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