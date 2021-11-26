Наталія Мосейчук нагадала Юрію Бутусову, що "країна руйнується".

Телеведуча "1+1" Наталія Мосейчук жорстко присоромила журналіста Юрія Бутусова, який влаштував словесну перепалку з президентом Володимиром Зеленським. Вона заявила, що їй соромно за те, що відбувається.

Відповідну заяву телеведуча зробила під час прес-марафону Зеленського "30 питань президенту України".

Мосейчук звернулася до Бутусова й заявила, що боротьба з п'ятим президентом Петром Порошенком вже набридла всім.

Юра (Бутусов, - УНІАН), я не можу підтримати цей тренд "мені соромно", і цей квест. Коли лідери громадських думок починають говорити "мені соромно" в обличчя президенту. Тому що мені соромно за все, що відбувається зараз. Я бачила виступи Тоні Блера, прем'єр-міністра Британії, я бачила виступи Альберта Гора, вони говорили про екологію та про освіту. А ми говоримо про чорт знає що, розумієте. І повинні жити в цій прекрасній та нещасній країні, а я хочу жити в іншій. Я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику "стадіон так стадіон". Я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Вона набридла всім, Юр (Юрій Бутусов - УНІАН). Країна руйнується, - заявила телеведуча.

При цьому Зеленський нагадав Бутусову, що той спілкується з президентом України, а не стоїть "на площі з плакатом за гроші", та попросив "припинити риторику". Крім того, президент нагадав, що Бутусова, як й 29 інших журналістів, запросили як лідера думки.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський не відповів на запитання журналіста Юрія Бутусова, чому при його каденції було зірвано низку спецоперацій наших розвідників і чи причетний до цього керівник комітету з розвідки Руслан Демченко. В результаті між президентом і журналістом сталася словесна перепалка.

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Автор: Анастасія Горбачова