Через відкриття мережі ресторанів фаст-фуду сервісу доставки Glovo довелось збільшити кількість кур'єрів.

20 вересня у Києві відкрилися три ресторани McDonald's. Вони працюють лише на доставку. Вже у першу годину роботу ресторанів кількість замовлень у Glovo зросла на 442%.

Про це у сервісі доставки відповіли на запит LIGA.net.

Загалом за 20 вересня навантаження Glovo зросло на 120%. Зазначається, що середній чек замовлення у McDonald's склав 611 грн, а найбільший - 6320 грн. У нього увійшли: 23 "ДаблЧізбургер" меню, шість меню "БігМак", п'ять пачок курячих нагетсів, 10 пирогів та 14 соусів.

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У Glovo заявили, що ще з початку вересня почали збільшувати кількість кур'єрів через відкриттся McDonald's. Попри це, коли ресторани відкрились стало неможливим зробити замовлення у деяких районах чи закладах, оскільки не вистачало кур'єрів.

У сервісі доставки додали, що адаптація під нові умови роботи займе час. Наразі біля McDonald's присутня максимальна кількість кур'єрів.

Нагадаємо, що McDelivery 20 вересня відкрилася у трьох ресторанах Києва – на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. А приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни. На правобережній частині Києва доставка із McDonald's не працює.

Через рекордний попит на продукцію McDonald's на лівому березі Києва 20 вересня закінчилися вільні кур'єри Glovo.

Як відомо, ресторани мережі McDonald’s не працюють в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Раніше у компанії заявили, що не будуть відкриватися до кінця війни.

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