Інцидент стався, коли Іван Зайченко готував 78-кілограмовий скітлз.

Український фудблогер Іван Зайченко отримав опік обличчя через вибух гарячої карамелі при приготуванні 78-кілограмового Скітлза.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Після першого провалу з приготуванням скітлза у нас в холодильнику залишився сотейник з карамеллю. На наступний день ми вирішили продовжити зйомки і поставили сотейник на плиту, на максимальний режим. Знизу карамель почала швидко плавитися і створювалося тиск, а зверху карамель залишалася холодною і щільно трималася за стінки сотейника. Воно почало тріщати, я раптом вирішив спробувати температуру пальцем, доторкнувся зверху і в цю секунду стався вибух", - розповів Зайченко.

За його словами, вибуховою хвилею вибило решітку витяжки, а карамель потрапила в очі.

"Я швидко помив обличчя холодною водою, залив піною від опіків і на швидкій допомозі поїхав до лікарні. Тому не повторюйте моїх помилок і не розтоплюйте крижану карамель!"- написав він.

Іван Зайченко - блогер Ванзай

Іван Зайченко - популярний український кулінарний блогер. На його YouTube-канал підписано понад 6,7 мільйона осіб.

Він часто готує гігантські аналоги відомих страв, а також їжу з популярних фільмів і мультсеріалів.

Автор: Денис Прядко