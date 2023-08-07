Населення просять бути дуже обережним - міни можуть вибухати неконтрольовано.

Через шторм у Чорному морі мешканцям узбережжя загрожує додаткова небезпека. Сьогодні на Миколаївщині море вже викинуло на берег протикораббельну міну, повідомляє оперативне командування "Південь".

"На чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло чергову морську міну. Місце її виявлення обмежили для доступу населення. Над ліквідацією небезпеки працювали фахівці Сил оборони. Шляхом контрольованого підриву міну знищено", - розповіли у командуванні.

Також наголошується, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди. З початку року Сили оборони вже виявили понад три десятки мін в акваторії моря, у прибережних водах.

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"Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський "сюрприз". Часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя", - акцентують у "Півдні".

Людей просять бути обачними та дотримуватися режимних обмежень воєнного стану.

Мінна небезпека в морі та на узбережжі

Як повідомляв УНІАН, у березні на узбережжя Чорного моря в Одеській області винесло дві міни – одна була знешкоджена військовими, інша вибухнула – були зруйновані прибережні будівлі. На початку травня ВМС ЗСУ вдалося "перехопити" міну, яку винесло штормом до Одещини.

У липні на узбережжі Одеської та Миколаївської областей протягом доби вибухнуло кілька мін невідомого походження. На Миколаївщині через вибух було пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту, на одного з пляжів Одеської області стався самовільний підрив у воді ще двох невідомих мін, потім – ще двох. У передмісті Одеси через самовільний підрив було пошкоджено дачний будинок.

Між тим, як писав УНІАН, одеситів мінна загроза, здається, мало турбує. Люди продовжують відпочивати на пляжах попри небезпеку.

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