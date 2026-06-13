Контрактники матимуть гарантовану відстрочку: Федоров вперше назвав умови

Після завершення терміну дії контракту військовслужбовцям даватимуть перепочинок від призову.

Нова контрактна система передбачає способи враховувати термін служби військових. Про це йдеться у дописі міністра оборони України Михайла Федорова у Телеграмі, який розповів про підготовку реформи армії.

Він пояснив, що після завершення дій контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку. При цьому її тривалість буде залежати як від типу контракту, так і від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

"Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби", - наголосив Федоров.

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Він зазначив, що гарантована відстрочка від служби складатиме пів року. А її подальші терміни - від типу контракту та бойового шляху.

Він навів два приклади:

Якщо цивільний підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців, а під час служби чотири місяці провів на бойових, то він матиме півтори роки відстрочки: гарантовану законом та 12 місяців за бойові.

підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців, а під час служби чотири місяці провів на бойових, то він матиме півтори роки відстрочки: гарантовану законом та 12 місяців за бойові. Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець , то його терміни відстрочки будуть іншими. По-перше, термін дії контракту буде 10 місяців. Якщо військовий служить з 2021 року, то він отримає додаткову відстрочки - по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го. Тому він матиме додатково два роки й один місяць. І після завершення контракту військовий отримає загалом 3 роки і 7 місяців відстрочки.

Також Федоров анонсував поступове звільнення зі служби військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. "Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", - повідомив він.

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Нагадаємо, що військовим невдовзі мають підвищити зарплати. За словами президента Володимира Зеленського, планується військовим у тилу планується збільшити виплати щонайменше до 30 тисяч гривень. При цьому, чим більше бойових завдань виконуватиме військовий, тим більшою буде виплата. А піхотинці на першій лінії, за його словами, отримуватимуть у середньому 300 тисяч гривень.

Також планується запровадити контрактний механізм служби. Термін дії контрактів становитиме 10, 14 та 24 місяці. А після завершення терміну дії військовозобовʼязані отримають право на відстрочку.

У результаті проведеної реформи Сил оборони планується розпочати демобілізацію тих, хто перебуває у війську з 2022 року. Водночас, на думку народного депутата Олександра Федієнка, демобілізація можлива не раніше середини 2027 року.

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