Чоловікам до 25 років, можливо, дозволять виїздити на навчання за кордон.

Студентам та науковцям "не мобілізаційного віку" можуть дозволити виїзд за кордон. Доручення опрацювати це питання президент Володимир Зеленський дав Міністерству освіти і науки.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, сьогодні голова держави зустрівся зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який у квітні 2022 року відновив роботу на базі одного зі столичних вишів. Під час цієї зустрічі студенти підняли питання про спрощення процедур їхнього виїзду за кордон для навчання та стажування.

"Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні... Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну", – сказав на це президент.

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Міністр освіти та науки Оксен Лісовий у своєму Фейсбуці повідомив, що за дорученням президента його відомство зараз "шукає рішення проблеми виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку в межах академічної мобільності".

Заборона на виїзд студентів за кордон

24 лютого 2022 року через повномасштабне російське вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан, який серед іншого забороняє виїзд з країни чоловікам у віці від 18 до 60 років.

Спочатку студенти, аспіранти та докторанти, зараховані до навчання у закордонному виші, мали можливість виїхати за кордон, але у вересні минулого року їх позбавили такої можливості. Усе через масові випадки, коли при перетині кордону люди надавали фейкові довідки про навчання у закордонному виші.

Що ж стосється "мобілізаційного віку", то у травні поточного року Верховна рада ухвалила закон, який знизив нижню планку для мобілізації з 27 до 25 років. Таким чином, "студенти не мобілізаційного віку", про яких говорив Володимир Зеленський, це студенти у віці до 25 років.

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