Зловмисники заволоділи 15 об'єктами нерухомості на загальну суму понад 16 мільйонів гривень.

В Одесі судитимуть шістьох учасників організованої злочинної групи, які відібрали у громадян майно на 16 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та 5 членів злочинної групи, яких обвинувачують за низкою статей Кримінального кодексу України - у шахрайстві, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом, а також розбійному нападі і викраденні людини.

Слідством встановлено, що з 2016 року в Одесі діяла організована злочинна група, яка спеціалізувалася на заволодінні нерухомістю: квартирами самотніх померлих громадян, квартирами, які перебували в банківській іпотеці, а також нежитловими приміщеннями, що належать територіальній громаді міста.

Всього у період з липня 2016-го по грудень 2018 року зловмисники заволоділи 15 об'єктами нерухомості в Одесі на загальну суму понад 16 млн грн. Надалі нерухомість легалізували шляхом укладання угод та реєстрації права власності за фіктивним підприємством.

Читайте такожВ Одесі затримали банду "кримінального авторитета" із Закавказзя (фото, відео)«Завдяки накладеним арештам на вищевказані об'єкти нерухомості, вдалося запобігти реалізації 8 з них, які вже були незаконно зареєстровані, але продати їх ділки не встигли», - повідомили в прокуратурі.

Крім того, організатор угруповання спільно з іншими зловмисниками звинувачується в розбої і викраданні людини з подальшим вимаганням боргової розписки. Зокрема, зловмисники, використовуючи вогнепальну зброю, вдень в центрі міста напали на 31-річного одесита і викрали його. Потім у потерпілого вимагали розписку про отримання грошей та правовстановлюючі документи на нерухомість.

Як уточнили в управлінні стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, 1 червня обвинувальний акт стосовно семи зловмисників направлено до Приморського районного суду Одеси.

В Одесі затримали банду: подробиці розслідування

До складу злочинного угруповання, яке викрили оперативники управління і слідчі регіонального главку Нацполіції, входили зловмисники віком від 29-ти до 50-ти років. Кожен з них виконував свою функцію: організація і координація роботи злочинної схеми, підробка документів, підбір підставних осіб для реєстрації нерухомості, пошук покупців, незаконна перереєстрація майна.

Також, як зазначалося вище, встановлено ​​причетність трьох учасників угруповання до розбійного збройного нападу і викрадання місцевого жителя з метою заволодіння його коштами. Тоді зловмисники силоміць відібрали у нього гроші, після чого викрали і утримували силою, поки він не віддав їм документи на свою нерухомість.

Організатору та чотирьом учасникам групи інкримінують шахрайство (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України); легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 209); підробку документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. ч. 3, 4 ст. 358 ККУ).

Ще двом учасникам угруповання і їх лідеру закидають незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146); розбій (ч. 2 ст. 187); вимагання (ч. 4 ст. 189).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова