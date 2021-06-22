Той, хто впіймає зловмисника, отримає премію.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив "полювання" на тих, хто розмальовує стіни рекламою наркотиків.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Найгірше у надписах, які "прикрашають" паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок – це реклама наркотиків…" - написав Марцінків.

Тому, хто впіймає зловмисника, дадуть премію у розмірі 10 000 гривень.

"Треба зловити хоча б одного і показово покарати. А потім дивуємося чого водій під кайфом збиває дитину. Тому треба ловити, фотографувати, і карати", - підкресли він.

В Івано-Франківську водій під "кайфом" збив дитину

18 червня сталася моторошна аварія - водій у стані наркотичного сп'яніння збив на пішохідному переході 5-річного хлопчика, який переходив дорогу з мамою.

За словами очевидців, дитина переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу з мамою за руку, але раптово вибігла наперед.

Підтвердилось, що водій вживав наркотики й був у стані сп’яніння на момент ДТП.

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Автор: Людмила Жерновська