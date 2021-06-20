У медичному закладі підтвердилось, що водій дійсно вживав наркотики й був у стані сп’яніння на момент ДТП.

В Івано-Франківську ввечері 18 червня сталася моторошна аварія - водій у стані наркотичного сп'яніння збив на пішохідному переході 5-річного хлопчика, який переходив дорогу з мамою.

Про це у Facebook повідомила поліція Івано-Франківської області.

Читайте такожУ Луцьку на переході авто збило батька з двома синами, один з них помер в лікарніЗазначається, що дитина раптово відпустила руку матері й вибігла вперед. Хлопчика госпіталізували.

"Копи" встановили, що 24-річний водій Volkswagen Passat рухався вулицею Північний бульвар у сторону вулиці Тичини, але не врахував дорожньої обстановки й здійснив наїзд на малолітнього пішохода.

За словами очевидців, дитина переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу з мамою за руку, але раптово відпустила її та вибігла наперед.

"Під час спілкування з водієм, поліцейські помітили у нього явні ознаки сп'яніння, але не алкогольного, а наркотичного. У медичному закладі підтвердилось, що він таки дійсно вживав наркотики й був у стані сп’яніння на момент ДТП", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

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Автор: Ольга Робейко