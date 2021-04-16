У 2015-2019 роках затримана сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи.

В Службі безпеки України заявили про затримання екс-чиновниці "ЛНР", яка керувала так званим "управління культури, молоді та спорту" тимчасового окупованого міста Довжанськ.

Читайте такожНа Херсонщині затримали бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС (фото)

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У повідомленні сказано, що правоохоронці затримали зловмисницю під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої Луганщини до Російської Федерації, а потім приїхала до України через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мілове".

За даними правоохоронців, екс-чиновниця "ЛНР" в’їжджала в Україну для зміни прізвища і мала на меті постійно проживати на підконтрольній Україні території.

"Співробітники СБУ задокументували, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи. З 2015 року "чиновниця" перебуває у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", - зазначають у Службі безпеки.

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області тривають слідчо-оперативні дії для повідомлення зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) ККУ.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк